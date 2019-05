Sprungbrett für Berufseinsteiger Office St. Pölten

Als Personal- und Unternehmensberater sind wir es gewohnt, die besten MitarbeiterInnen für Top-Unternehmen zu suchen. Jetzt suchen wir die besten MaturantInnen für uns selbst.

Unser dynamisches Team in St. Pölten wird Sie hervorragend einschulen. Sie übernehmen einen Job, in dem Sie mit allen Branchen der Wirtschaft und mit unterschiedlichsten Menschen Kontakt haben werden. Sie werden telefonieren, organisieren, terminisieren und erstklassige Unterlagen am PC (MS Office) erstellen.

Sie wollen dieses außerordentliche Sprungbrett in Ihre Berufskarriere nutzen? Sie benötigen dazu einen überdurchschnittlichen Schulabschluss, ein kontaktfreudiges und belastbares Wesen, guten Ausdruck in Englisch und Deutsch sowie breites wirtschaftliches Allgemeinwissen. Ihren Einsatz bei uns honorieren wir mit einem Vollzeitgehalt von brutto EUR 1.525,28 monatlich. Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

e-mail: office@drmayr-personal.at | www.drmayr-personal.at