Kaufmännische/r Assistent/in für Tarifabteilung und Geschäftsführung (38,5h)

Ihr Aufgabengebiet:

laufende Änderungen/Aktualisierungen der Kunden- und Lieferantendaten

Energie- und Netzverträge anlegen

Unterstützung bei der Stromabrechnung

An- /Ab- und Ummeldungen von Stromkunden

Kundenberatung

administrative und organisatorische Belange

Verwaltung und Koordination der Telefonzentrale

allgemeine Bürotätigkeiten

Ihr Anforderungsprofil:

eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HLW)

gute EDV-Kenntnisse

Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung, bevorzugt im Bereich der Stromverrechnung

selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

Unser Angebot:

ein spannendes Aufgabengebiet mit eigenverantwortlichem Tätigkeitsbereich in einem etablierten Familienbetrieb

ein angenehmes Betriebsklima in einem langjährig bestehenden Arbeitsumfeld

ein monatliches Bruttomindestgehalt auf Vollzeitbasis ab € 1.646,15 mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Erfahrung und Ausbildung

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an office@wuesterstrom.at oder per Post an wüsterstrom Elektroinstallationen GmbH, Unterauer Straße 53-55, A-3370 Ybbs.

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, die zuständige Ansprechpartnerin Frau Sandra Govednik zu kontaktieren.