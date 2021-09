Die Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) ist ein führendes burgenländisches Unternehmen, dessen Aufgabe darin besteht, den Wert der im Eigentum der LIB befindlichen Immobilien durch professionelle Entwicklungstätigkeit zu erhöhen, die entwickelten Flächen zu verwerten und bestmöglich die Verwirklichung einer zeitgemäßen Formensprache mit den Ansprüchen moderner Architektur an die heutige Arbeitswelt zu gewährleisten.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich der Hausverwaltung suchen wir ab sofort einen kaufmännischen Mitarbeiter/ eine kaufmännische Mitarbeiterin.

Ihre Aufgaben:

Erstellung von Betriebskostenabrechnungen

Mahnwesen

Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten

Sicherstellung und Kontrolle der Dokumentation und Stammdaten

Datenpflege der Liegenschaften (Grundbuch, Flächenmanagement)

Vorkontierung, Prüfung und Zahlungsfreigabe von Rechnungen

Verwaltung der Mieterstammdaten

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Erste Berufserfahrung in der Hausverwaltung von Vorteil

Min. 3 Jahre Berufserfahrung

Kenntnisse in Andromeda, GeoDaten und IMMOunited von Vorteil aber nicht Voraussetzung

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel)

Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit

Selbstständige, zuverlässige, genaue und strukturierte Arbeitsweise

Unser Angebot:

Unbefristete Stelle in einem flexiblen Umfeld mit Entwicklungspotential mit dem Dienstort in Eisenstadt

Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer sinnstiftendenBranche

Zusammenarbeit in einem dynamischen, engagierten Team

Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeit und angenehmes Betriebsklima

In Anlehnung an die Bezüge des Amtes der burgenländischen Landesregierung beträgt der Mindestgehalt für diese Funktion EUR 2.357,07 brutto pro Monat (14x) für eine Vollzeitbeschäftigung. Eine Bereitschaft zur Überzahlung (in Abhängigkeit von Vordienstzeiten und Qualifikation) und sonstigen Firmen-Benefits istvorhanden.

Kontakt:

Wenn Sie in uns den richtigen Arbeitgeber für Sie erkannt haben, an der Stelle interessiert sind und die genannten Voraussetzungen mitbringen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) mit dem