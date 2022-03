Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position:

Mitarbeiter Back-Office (m/w/d)

für die Vertragsverwaltung

Ihre Aufgaben:

Hauptansprechpartner*in für Grundstücksverträge

Erste Anlaufstelle für alle grundstücksbezogenen Fragestellungen

Pflege und Administration aller Grundstücksverträge in unserer Vertragsdatenbank

Kommunikation mit unseren Vertragspartner*innen

Koordination von Anfragen der Vertragspartner*innen

BMD Keyuser*in für das Vertragsmanagement

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HAS, HLW, Lehre, o.ä.)

Erste Berufserfahrung in einer Position mit Fokus auf Administration oder Verwaltung

Erfahrung mit BMD NTCS von Vorteil

Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Hohes Qualitätsbewusstsein und Genauigkeit

Gute Kommunikationsfähigkeiten

Freude am Umgang mit Menschen

Was wir bieten:

Verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

Modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

Partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

Zahlreiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 1.900,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung:

www.wksimonsfeld.at/karriere

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn