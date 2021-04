Mitarbeiter/in im Bereich Verwaltung gesucht

Die NÖ.Regional.GmbH ist die zentrale Anlaufstelle für Gemeinden und Kleinregionen zum Thema Regionalentwicklung, sowie für Dorferneuerungsvereine bei den Landesaktionen Dorf- & Stadterneuerung in Niederösterreich und sucht

eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter

für den internen Verwaltungsbereich im Büro Hollabrunn, Amtsgasse 9, 2020 Hollabrunn.

Ihre Hauptaufgaben:

- Sekretariatsarbeiten – Schriftverkehr, Organisation, Telefon, Aussendungen

- Unterstützung im Bereich Buchhaltung und Projektabrechnung -

Unterstützung im Bereich Rechnungswesen und Kostenkontrolle

Ihre Voraussetzungen:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HASCH, Fachschule für wirtschaftliche Berufe, kfm. Lehrausbildung)

- Sehr gute EDV Kenntnisse (Microsoft Office), BMD-Kenntnisse von Vorteil

- Ausgezeichnete Kommunikation in Wort und Schrift

- Arbeiten im Team

- Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Organisationsfreude