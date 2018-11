Wir sind eine internationale Unternehmensgruppe mit über 5.200 Mitarbeitern in zahlreichen Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Mit fast 500 Millionen Euro Umsatz sind wir weltweiter Marktführer in unserer Branche. Zur Entlastung unseres Managements suchen wir ab sofort

Office Allrounder (m/w)

(Vollzeit)

Ihre Aufgaben:

Allgemeine Administrationstätigkeiten und kaufmännische Sachbearbeitung (Angebotswesen, Vorbereitung Präsentationen, Unterstützung Vertriebswesen, Erstellen diverser Auswertungen )

Wartung von Stammdaten, Preis- und Indexänderungen im System

Aufbereiten von Zahlen für Reports

Anforderungen:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HBLA, HBLW-Matura)

Mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert

Freude am professionellen Umgang mit MS Office und Excel, Power Point

Schnelle Auffassungsgabe sowie Lern- und Einsatzbereitschaft

Selbstständige und genaue Arbeitsweise

Ausgeprägte Stressresistenz und Teamfähigkeit

Flexibilität und Loyalität

Englisch in Wort und Schrift

Das bieten wir:

Einen international erfolgreichen Arbeitgeber

Außerordentlich gutes Betriebsklima und langfristige Anstellung

Ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet

Intensive Einschulung

Ein Bruttomonatsgehalt liegt bei € 2.000,00 und wird auf Basis Ihrer Erfahrung und Qualifikation individuell vereinbart

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden und Interesse an einer abwechslungsreichen Vollzeittätigkeit haben, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto an:

Weinkellerei Ferd. Pieroth Ges.m.b.H.

Gewerbestraße 7, 3550 Langenlois, z.Hd. Marianne Kavan,

kavan@pieroth-wiv.at