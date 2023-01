Die Vetmeduni arbeitet in der Lehre, in der Forschung und in ihren Dienstleistungsangeboten an der Sicherstellung der Tiergesundheit in Österreich. Wir verstehen diese Aufgabe als Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen und seiner tierischen Begleiter sowie zur Produktion gesunder Nahrungsmittel. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sucht unsere Abteilung Bestandsbetreuung (Universitätsklinik für Wiederkäuer) eine/einen

Organisationsassistent:in

Einstufung: IIIa

Beschäftigungsausmaß: 15 Wochenstunden

Dauer des Dienstverhältnisses: unbefristet

Bewerbungsfrist: 15.2.2023

Kennzahl: 2023/0023

Aufgaben

Bestellwesen, Rechnungsvorerfassung und Rechnungsstellung

Organisation und Betreuung von Fortbildungsveranstaltungen

Personalagenden; Betreuung Website

Administration Lehrbetrieb

Allfällige Sekretariatstätigkeiten

Mitarbeit bei Organisation wissenschaftlicher Projekte

Zuarbeit und Recherche bei der Einwerbung von Drittmitteln

Arbeitsort: VetFarm Kremesberg, 2563 Pottenstein

Erforderliche Ausbildung, Qualifikationen und Kenntnisse

Reifeprüfung, Erfahrung im Rechnungswesen

Gute Englischkenntnisse B2, sehr gute Deutschkenntnisse C1

Professioneller Umgang mit MS Office

SAP- Kenntnisse

Erfahrung mit kaufmännischer Korrespondenz und Vergaberecht

Erfahrung mit Agenden der Personalverwaltung

Weitere erwünschte Qualifikationen und Kompetenzen

Ausgezeichnete Computerkenntnisse für alle Officeanwendungen

Erfahrung in Projektarbeit

Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeiten und Teamgeist

Erfahrung im Umgang mit Grafikprogrammen

Erfahrung mit Verwaltung im universitären Lehrbetrieb

Was wir bieten

Top-Universität: Die Vetmeduni ist eine der führenden veterinärmedizinischen akademischen Bildungs- und Forschungsstätten Europas

Stabiler Arbeitgeber

Attraktiver Campus

Persönliche und berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Präventive und medizinische Gesundheitsförderung

Diversitäts- und familienfreundliche Universitätskultur

Kinderbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote

Zahlreiche attraktive Zusatzleistungen

Mitarbeiter:innenevents

Mindestentgelt

Das kollektivvertragliche Mindestentgelt für Arbeitnehmer:innen an Universitäten gemäß der oben angegebenen Einstufung beträgt EUR 2.380,20 brutto monatlich auf Basis Vollzeit. Durch anrechenbare Vordienstzeiten und sonstige Bezugs- und Entlohnungsbestandteile kann sich dieses Mindestentgelt erhöhen.

Bewerbung

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung inkl. Zeugnisse mit der Kennzahl 2023/0023, welche Sie bevorzugt per E-Mail an bewerbungen@vetmeduni.ac.at bzw. per Post an die Personalabteilung der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien übermitteln. Bitte führen Sie die Kennzahl unbedingt an, da wir Ihre Bewerbung sonst nicht korrekt zuordnen können.

Die Vetmeduni strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen sowie ein ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den an der Universität tätigen Frauen und Männern gemäß § 41 Universitätsgesetz 2002 insbesondere beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Unterrepräsentation von Frauen (weniger als 50%) werden Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerbungen sind gebührenfrei. Die Bewerber:innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung aufgelaufener Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind.

Die Vetmeduni ist stolze Trägerin des Zertifikats „hochschuleundfamilie“, daher freuen wir uns über Bewerbungen von Personen mit Familienkompetenz. Ebenso sind uns Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen willkommen.

Kontakt für weiterführende Informationen

Prof. Dr. Marc Drillich

43 1 25077-5296

marc.drillich@vetmeduni.ac.at

www.vetmeduni.ac.at/wiederkaeuer-bestandsbetreuung