Wir verstärken unser TEAM in der Zentrale in HOLLABRUNN und suchen dich!

Schulabsolventen willkommen!

Personalentwicklung Assistenz (m/w/d)

Teilzeit 30 Std.

DEINE Aufgaben:

DU unterstützt bei der Personalauswahl & Seminarorganisation

DU stimmst dich laufend mit dem Personalteam ab

DU liebst die Stammdatenverarbeitung & arbeitest mit Inseratendatenbanken

DU bist kommunikativ mit Bewerbern & Kollegen

DU arbeitest gern auf Messen und bereitest Vorträge vor

DEIN Profil:

Idealerweise erste Berufserfahrung – SCHULABGÄNGER WILLKOMMEN

Gute MS-Office Kenntnisse

DU BIST eine verlässliche Persönlichkeit mit Spaß dran Neues zu lernen

Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag, für 30 h/Wo ab € 1.450,-- br./Mo, Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE HERAUSFORDERUNGEN LIEBEN: SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.