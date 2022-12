Bei der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach a.M. gelangt ehestmöglich folgende Stelle zur Besetzung:

Stellenausschreibung für den Bereich Projektmanagement und allgemeine Verwaltung

für 40 Wochenstunden

Probezeit: 6 Monate

Dienstbeginn: ehestmöglich

Aufgabenbereich und Beschäftigungsausmaß:

Projektbetreuung kommunaler Projekte von der Anbotseinholung, Ausführungsüberwachung bis hin zur Abrechnung mit den ausführenden Firmen bzw. Förderstellen

Arbeitsplanung und Organisation des Bauhofes

Tätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung: Bürgerservice

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:

Österr. Staatsbürgerschaft bzw. EU-Bürger

Volle Handlungsfähigkeit: persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind

Bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst

Einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung)

Besondere, zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen:

Führerschein B, eigenes Fahrzeug

techn. Ausbildung bzw. Abschluss einer berufsbildenden bzw. höheren Schule von Vorteil

Sehr gute Deutschkenntnisse und sehr gute EDV-Kenntnisse (Windows, MS Office, Internet)

Bereitschaft zur Ablegung der Gemeindedienstprüfung

Gutes Auftreten und Geschick im Umgang mit Bürgern, Behörden, etc.

Genauigkeit und Belastbarkeit

Hohe Leistungs-, Entscheidungs- und Organisationsfähigkeit sowie Verhandlungskompetenz und –geschick

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach Erfahrung und Vordienstzeiten bzw. nach den Bestimmungen des NÖ-GemeindeVertragsbedienstetengesetz nach Vorbildung bzw. Vorkenntnissen.

Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen, eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und Beschäftigungsnachweise, sowie Zeugnisse) bis spätestens 31.1.2023 an die Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach a.M., Hauptstraße 25, 3472 Hohenwarth bzw. gemeinde@hohenwarth-muehlbach.at