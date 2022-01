Sachbearbeiter/-in Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet

Rechnungskontrolle

Angebots- und Auftragswesen

Organisations- und Verwaltungsaufgaben

Pflege diverser Projektlisten

Anfallender Schriftverkehr und Ablage

Ihr Profil

kaufmännische Ausbildung (HAK, HAS oder ähnliches) und Berufserfahrung

MS-Office-Kenntnisse

Selbstständige und genaue Arbeitsweise

Flexibilität sowie Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen einen langfristigen und "sicheren" Job in einem erfolgreichen und etablierten Familienunternehmen. Es erwartet Sie die Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und innovativen Team und ein angenehmes Betriebsklima sowie attraktive Rahmenbedingungen.

Ihr Monatsbruttogehalt bei Vollzeitbeschäftigung je nach Berufserfahrung und Qualifikation beträgt € 2.000,--.

Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an sylvia.koenig@gnant.at

Gnant GmbH

Fuhrwerkstraße 1

3041 Wummersdorf