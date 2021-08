Die Sozialversicherung der Selbständigen sucht

einen Sachbearbeiter (m/w/d)

für den Standort St. Pölten.

Wer wir sind

Die SVS ist One-Stop-Shop für Österreichs Selbständige in der Gesundheits-, Unfall- und Pensionsversicherung und betreibt gemeinsam mit privaten Partnern 9 Gesundheitseinrichtungen mit 1.100 Betten. Die Mitarbeiter – ob Arzt, Kundenberater, IT-Spezialist oder Gesundheitsförderungs-Profi – helfen dabei, die Gesundheit von 1,2 Mio. Kunden der SVS zu erhalten – und sie bei Krankheit, Unfällen oder für den Ruhestand abzusichern. Wir suchen engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne mit und für Menschen arbeiten.

Was Sie erwartet:

Im Rahmen unseres Ausbildungsprogramms eignen Sie sich Fachwissen im Sozialversicherungs- und Service-Bereich an. Sie übernehmen in Folge eine abwechslungsreiche Position in der Kundenbetreuung in unserer Landesstelle in St. Pölten und stehen den Versicherten mit Rat und Tat zur Seite. Für engagierte MitarbeiterInnen gibt es innerhalb des Hauses zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie mitbringen:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung (mindestens Maturaniveau) und haben Freude am Umgang mit Versicherten.

Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung und Flexibilität zeichnen Sie aus.

Entwicklungsmöglichkeiten haben für Sie einen hohen Stellenwert und Sie überzeugen durch einen sicheren Umgang mit MS-Office.

Ihr Profil wird durch Einsatzbereitschaft, Spaß an der Arbeit und Teamspirit abgerundet.

Was wir bieten:

Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,75 Wochenstunden

Einstiegs-Bruttojahresgehalt von mind. EUR 30.615,20 (lt. DO. A)

Flexible, gleitende Arbeitszeit

Möglichkeit zu Mobile Office

Individuelle Entwicklungschancen

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

Landesstelle Niederösterreich

Neugebäudeplatz 1

3100 St. Pölten

Tel.: 050808-9211

E-Mail: direktion.noe@svs.at