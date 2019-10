Ihre Zukunft im Autohaus Kamper

Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen, Vertragshändler und Vertragswerkstätte für die Marken VW, Audi, SEAT, ŠKODA und Das WeltAuto. Für unseren Betrieb in Neusiedl am See suchen wir zur Verstärkung unseres Service Teams eine:

Service Bürokraft m/w/d

mit Kassatätigkeit (für 38,5 Stunden)

Aufgaben:

Entgegennahme von Kundenanrufen

Terminvereinbarung und Führung der Kassa

PC-basierte Erfassung von Service- und Reparaturaufträgen als Unterstützung für unsere Serviceberater

Fakturierung von Werkstattaufträgen

Diverse Bürotätigkeiten

Abwicklung von Versicherungsschäden

Wir bieten:

Die Sicherheit eines seriösen Familienunternehmens

Einen modernen attraktiven Arbeitsplatz

Ein sympathisches Team

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit

Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität und Stressresistenz

Fähigkeit abteilungsübergreifend zu denken

Erfahrung in der Kfz-Branche (Kfz-Technik bzw. Kfz-Ersatzteilhandel) erwünscht

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Foto und – falls vorhanden – Dienstzeugnisse bitte per E-Mail an elke.deutsch@autohaus-kamper.at

Kamper GmbH

Gewerbegebiet Neusiedl am See-Prädium, 7100 Neusiedl am See

josef.kamper@autohaus.at, www.autohaus-kamper.at

Für die ausgeschriebene Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von € 1.759,53 brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung ist vorhanden.