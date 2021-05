VBC

Als Marktführer in Europa im Verkaufstrainingsbereich, machen wir Verkäufer und Führungskräfte noch erfolgreicher. Mit zahlreichen Büros im deutschsprachigen Raum wickeln wir weltweit Trainings ab. Unser Team in Mödling bei Wien sucht ab sofort als Verstärkung eine engagierte und motivierte

Team - Assistenz / Back-Office Management (m/w/d), Vollzeit

In dieser abwechslungsreichen Funktion unterstützen Sie die Geschäftsleitung und ein Team in der Unternehmenszentrale in administrativen und organisatorischen Belangen und sind eigenverantwortlich für die Seminarraumverwaltung zuständig.

Ihre Aufgaben:

• Termin- und Reisemanagement der Geschäftsleitung

• Organisation und Betreuung von Kundenbesuchen im Haus

• Rechnungslegung, Eingangsrechnungskontrolle und Buchhaltungsvorbereitung für den Steuerberater, für den Bereich Seminarraumvermietung

• Erstellung und Vorbereitung von Präsentationsunterlagen, insbesondere in Power-Point unter Berücksichtigung der Corporate Identity

• Unterstützung, Vorbereitung und Protokollierung ausgewählter Meetings

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

• Strukturierte, selbstständige und genaue Arbeitsweise

• Begeisterung für vielseitige Tätigkeiten

• Organisationskompetenz und Einsatzbereitschaft

• Routinierter Umgang mit MS Office und Affinität für IT-Tools

• Berufliche Erfahrung in diesem Bereich

Darauf dürfen Sie sich freuen:

• Selbstständiges Arbeiten und abwechslungsreiche Aufgaben

• Engagiertes und kollegiales Team

• Gratis Parkplätze und gute öffentliche Erreichbarkeit

• Moderner Arbeitsplatz in Mödling

Arbeitszeit und Gehalt:

Aus formalen Gründen informieren wir Sie, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt dieser Position für 38,5 Stunden bei € 2.017,- brutto/Monat liegt. Da weder Sie noch wir uns mit Mindeststandards zufriedengeben, versprechen wir eine attraktive Dotierung über dem Kollektivmindestgehalt.

Klingt das spannend für Sie? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres ehest möglichen Eintrittstermins an Mag. (FH) Tamara Weichselberger, weichselberger@vbc.at. Details zu VBC finden Sie unter www.vbc.biz