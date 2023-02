Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Die MR Naturraummanagement GmbH sucht für 40 Wochenstunden Verstärkung in 3100 St. Pölten, Hypogasse 1

Teamassistenz (m/w/d)

Was du tun wirst: Bürotätigkeiten, Assistenz und Verrechnung

Du unterstützt unsere Außendienstmitarbeiter*innen der verschiedenen Fachbereiche (Gartenbau, Baumdienstleistungen, Forst und Energie) bei der Administration der laufenden Aufträge.

Du organisierst Besprechungen, bereitest Unterlagen auf und schreibst Protokolle.

Du machst Bestellungen (Büromaterial, Arbeitsmittel,..) und kümmerst dich um alles, was in einem Büro noch so anfällt.

Du schreibst Angebote und Rechnungen und versendest diese an unsere Kund*innen.

Du suchst regelmäßig auf verschiedenen Plattformen nach neuen Ausschreibungen und bearbeitest diese zusammen mit den Kolleg*innen.



Was du mitbringst: Organisationstalent und Lernbereitschaft

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.

Das tägliche Arbeiten in mehreren verschiedenen EDV-Programmen macht dir Spaß. Vor allem in MS-Office-Programmen wie Excel und Outlook bist du topfit.

Verlässlichkeit und eine sorgfältige Arbeitsweise zeichnen dich aus.

Was du davon hast: Eine abwechslungsreiche Tätigkeit und interne Weiterbildungsmöglichkeiten

Du bekommst einen Firmenlaptop und -handy sowie einen Essenszuschuss in der Firmenkantine.

Du hast eine Gleitzeit-Vereinbarung und eine Parkmöglichkeit in der hauseigenen Parkgarage.

Du absolvierst Präsenz- und Onlinekurse über unsere MR-Akademie.

Egal welche Herausforderungen der Arbeitsalltag mit sich bringt: In unseren Teams finden wir gemeinsam eine Lösung.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.000,- brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr.14373 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

Julia Aschauer, MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30057

jobs.noe@maschinenring.at