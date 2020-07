Unternehmens-Servicedesk (w/m/d)

Disitec GmbH hat sich als junges, dynamisches Unternehmen in den letzten Jahren im Bereich Sicherheitstechnik in Österreich etabliert.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Langenlebarn (NÖ) ab sofort eine/n erfahrene/n IT-Helpdesk Techniker/in mit Affinität für HW.

Es erwarten Sie abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeiten im Support unserer Kunden, Installationen und unserer Techniker.

Wir bieten ein sehr gutes Betriebsklima und leistungsgerechte Entlohnung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.disitec.at