Folgende Stellen gelangen für die MG Grafenwörth zum ehestmöglichen Dienstantritt, Basis Vollzeit (40h/Woche), zur Ausschreibung:

BAUHOFMITARBEITER(IN)

Aufgabenbereich:

Baum-, Sträucher-, Grünraum- und Blumenrabattpflege

Winterdiensttätigkeiten (händisch und maschinell)

Müllentsorgung, Instandhaltung von Gehwegen, Parkanlagen, Sitzbänken, Verkehrszeichen, Spielplätzen, etc.

Reparaturen an und in gemeindeeigenen Objekten

Reparaturen und Wartung von Leitungen und Kanälen

Vorbereitung und Betreuung von Veranstaltungen vor Ort im gemeindeeigenen Veranstaltungszentrum

Persönliche Qualifikationen:

Abgeschlossene handwerkliche Fachausbildung

Team- und Kooperationsfähigkeit, problemlösendes Denken, Stressresistenz

selbstständiges und genaues Arbeiten, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit

Körperliche Belastbarkeit auch in Allwettersituationen

Fachlicher Umgang im Bedienen von Arbeitsmaschinen

Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

Bereitschaft zum Wochenenddienst

Führerschein Klasse B und F

Allgemeine Voraussetzungen:

>Österreichische oder EU/EWR Staatsbürgerschaft

Vollendetes 18. Lebensjahr und einwandfreier Leumund

Abgeleisteter Präsenz-/ Zivildienst bei männl. Bewerbern Für den Dienstposten ist der Dienstzweig 2, Facharbeiter mit der Entlohnungsgruppe 5, vorgesehen.

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Ihr Aufgabengebiet:

Bürgerservice und Parteienverkehr

Führung des Meldewesens und der Wählerevidenz

Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen

Mitwirkung bei Wahlen und Volksbegehren

Mitarbeit beim öffentlichen Auftritt der Marktgemeinde (Gemeindezeitung, Website, Postwurfsendungen, Veranstaltungen etc.)

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

ALLGEM. VERWALTUNG / BUCHHALTUNG

Aufgabengebiet:

Parteienverkehr (Ansprechpartner für BürgerInnen)

Belege- und Rechnungsprüfung

Vorschreibung von Abgaben und Gebühren

Digitalisierung der Ein- und Ausgangsrechnungen

Pflege von Kundenstammdaten > Verwaltung div. Veranstaltungen im Veranstaltungszentrum Grafenwörth

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Besondere Aufnahmevoraussetzungen:

Abschluss einer höheren berufsbildenden, kaufmännischen Schule, bzw. abgeschlossene Lehre zum/zur Verwaltungsassistent/in

Vertiefte EDV-Kenntnisse (Microsoft Office)

Bereitschaft zur Weiterbildung im fachlichen (EDV-Anwendungsprogramme) und persönlichen Bereich

Bereitschaft zur Ablegung der Gemeindedienstprüfung (innerhalb von 3 Jahren)

Allgemeine Anstellungserfordernisse

Österreichische oder EU/EWR Staatsbürgerschaft

Vollendetes 18. Lebensjahr und einwandfreier Leumund

Gutes und sicheres Auftreten, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Geschick im Umgang mit Bürgern, gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit

Bereitschaft zur Weiterbildung im fachlichen und persönlichen Bereich

Berufspraxis im Verwaltungsbereich einer Gemeinde von Vorteil

Abgeleisteter Präsenz-/ Zivildienst bei männl. Bewerbern Für diese Dienstposten ist die Entlohnungsgruppe 6 vorgesehen

Anstellung und Entlohnung nach den Bestimmungen des NÖ GVBG 1976. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung samt Lebenslauf und Ausbildung- bzw. Dienstzeugnissen bis spätestens 12. Juni 2022 per E-Mail an gemeinde@grafenwoerth.gv.at oder per Post an die Marktgemeinde Grafenwörth, Mühlplatz 1, 3484 Grafenwörth