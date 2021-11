Wir sind ein familiengeführtes Traditionsweingut und arbeiten voller Motivation an der zeitgemäßen Modernisierung des Betriebs. Wir bewirtschaften unsere Weingärten mit viel Erfahrung, Leidenschaft und Liebe zur Natur. Dadurch entstehen uns Jahr um Jahr ausgezeichnete und sehr beliebte Markenweine. Für unsere abwechslungsreichen Aufgaben suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt tatkräftige und erfahrene Unterstützung im Büro in unserem Weingut in Göttlesbrunn.

Ihr Aufgabengebiet

Zentrale Ansprechperson und Koordination aller Bereiche und Projekte am Weingut Koordination von - und Kommunikation mit Kunden und Lieferanten Planung und Vorbereitung von Terminen für den Geschäftsführer Abwicklung von Bestellungen und Versand Verwaltung von Eingangs- und Ausgangs-Rechnungen mit dazugehöriger Buchhaltungsvorbereitung – Kenntnisse in BMD von Vorteil allgemeine Büro- und Assistenztätigkeiten wie Aufarbeitung der Post sowie eigenständige Abwicklung von Aufgaben/Projekten Kundenbetreuung am Weingut – Verkauf, Verkostungen und fallweise Veranstaltungen

Wir bieten

Beschäftigungsausmaß – Teilzeit (20-30h nach Vereinbarung)

ein spannendes, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Mitarbeit an der zeitgemäßen Modernisierung eines Traditionsbetriebs (Start-Up – Mentalität)

die Möglichkeit, Ihr Wissen, Ihre Persönlichkeit und Ihre Kompetenz an der richtigen Stelle einzusetzen und stetig weiter zu entwickeln

Erweiterung des Weinwissens durch internen Austausch, Verkostungen und Veranstaltungen

Mindestgehalt 1740,00 brutto bei Vollzeit. Überzahlung je nach Ausbildung und Vordienstzeiten möglich.

Ihr Profl / Unsere Erwartungen

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (HAK, HBLA, HTL) oder mind. 2 Jahre Erfahrung im Bereich Verwaltungs-Assistenz

Routinierter Umgang mit MS-Offce (Outlook, Word, Excel, etc…)

Sprachliche Gewandtheit in Wort und Schrift

Sehr genaue, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise

Organisations- und Administrationstalent

Hilfsbereitschaft

Freude an der Kommunikation mit KundInnen / LieferantInnen

Ausgeprägte Service- und Lösungsorientierung

Senden Sie Ihre Bewerbung an weingut@pitnauer.com

Weingut Familie Pitnauer

Weinbergstrasse 4-6

2464 Göttlesbrunn Carnuntum |Austria

weingut@pitnauer.com

Tel.: 0043/2162/8249