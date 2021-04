Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus über 80 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Gesundheit und Medizin/Department für Gesundheitswissenschaften, Medizin und Forschung gelangt folgende Position zur Besetzung:

Wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in (m/w/d)

20,0 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0040

Ihre Aufgaben

selbstständige Lehrtätigkeit in den Lehrgängen, Betreuung Projektarbeiten und Masterthesen sowie Akquisition von Studierenden

Mitarbeit in nationalen und internationalen interdisziplinären Forschungsprojekten

Unterstützung bei der Akquise von Forschungsprojekten

Verfassen von wissenschaftlichen Projektberichten und Publikationen

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) im Bereich der Pharmazie oder Humanmedizin

Kenntnisse in den Bereichen der komplementären Medizin (z.B: Phytotherapie, Traditionelle Europäische Medizin, Traditionelle Chinesische Medizin)

Berufserfahrung in der Lehre inklusive der Betreuung von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten von Vorteil

Erfahrung in Forschungsprojekten und wissenschaftlichen Publikationstätigkeiten von Vorteil

exzellente Deutsch- (C2) und Englischkenntnisse (mind. B2) in Wort und Schrift

Teamfähigkeit sowie ausgeprägte kommunikative und organisatorische Kompetenzen

Ihre Perspektive

Teilzeitanstellung (20,0 h/Woche - Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.918,71 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in W3/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 22.04.2021 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs