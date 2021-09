In unseren Geschäftsfeldern „Werbung“,„Event“ und „Tagungen & Kongresse“ bieten wir Full Service aus einer Hand. Kein Projekt ist uns zu klein, keine Herausforderung zu groß. An unserem Standort in St. Pölten suchen wir zur Unterstützung unseres Grafik-Teams

GrafikerIn (w/m/d) (ab sofort, 40h/Woche)

Deine Aufgaben

Gestaltung, Ausarbeitung und Adaption diverser Werbemittel, Inserate, POS-Materialien und Online-Medien für Veranstaltungen und Werbekunden

Austausch und Unterstützung des Teams wie z.B. im Eventmarketing- oder Social Media-Bereich

Bildbearbeitung- und Fotoretusche

Dein Profil

Mind. 2-3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Grafikdesign

Gute Kenntnisse im Umgang mit den Programmen der Adobe Creative Cloud

Sicheres Gespür für Layout, Typographie und Farbe

Erfahrung mit Druckvorstufe und -Produktion

Schnelle Auffassungsgabe, exakte Arbeitsweise, hohes Qualitätsbewusstsein

Problemlösungskompetenz, Projekterfahrung

Teamfähigkeit & Stressresistenz

Perfekte Deutschkenntnisse

Wir bieten dir

Abwechslungsreiche Tätigkeit in einer renommierten Werbeagentur

Mitarbeit in einem motivierten, familiären und dynamischen Team

Arbeiten in einer offenen Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien

Dienstort St. Pölten

Für diese Position ist ein Gehalt von EUR 2.650,– brutto auf Basis 40 Std./Woche vorgesehen. Bei entsprechender Berufserfahrung und Qualifikation sind wir zur Überzahlung bereit.

Du bist eine kommunikative und teamorientierte Persönlichkeit mit Hands-on Mentalität? Werde Teil des Teams!

Du bist ein Team-Player? Dir macht Grafikdesign richtig Spaß? Dann bist du bei uns richtig! Schicke einfach deine Bewerbung inkl. Portfolio an sandra.burger@amipro.at