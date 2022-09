Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in 3532 Rastenfeld suchen wir ab sofort eine/n

Abwäscher/Küchenhilfe (m/w/d) Voll-/Teilzeit

Was du tun wirst:

Abwasch- und Reinigungsarbeiten

Reinigung und Desinfektion lt. Hygienevorschriften

Mitarbeit bei der Vorbereitung der Speisen

Was du mitbringst:

Pflichtschulabschluss

saubere und hygienische Arbeitsweise

gepflegtes Erscheinungsbild

bewusster Umgang mit Lebens- und Arbeitsmittel

Was du davon hast:

11,17€ / h brutto exkl. Zulagen (Sonntagsdienste mit Sonntagszuschlag)

günstiges und frisch gekochtes Essen

geregelte langfristig planbare Arbeitszeiten

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter der Job Nr. 9598 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Zwettl-Weitra

Reinhard Zeilinger

Pater Werner Deibl Strasse 4

3910 Zwettl

T: 06644111296

reinhard.zeilinger@maschinenring.at