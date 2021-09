ABZ*AUSTRIA ist seit fast 30 Jahren Expertin für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Unser Ziel als Non-Profit-Organisation ist es, die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft und im Bildungsbereich zu erhöhen.

Wir starten im November 2021 mit einem neuen Projekt ABZ*Career in Care im Burgenland. Im Mittelpunkt stehen von der COVID-Pandemie betroffene arbeitslos gemeldete Personen, die auf den Einstieg in den Gesundheits- und Pflegebereich vorbereitet werden. Für den Aufbau, die Umsetzung und Weiterentwicklung des Projektes suchen wir engagierte Mitarbeiter*innen für unseren Standort in Oberwart:

Projektleiter*in (30 h)

Projektadministrator*in (20 h)

Ausbildungsbegleiter*in und Berater*in (30 h)

Berater*in und Trainer*in (30 h)

Was bieten wir Ihnen?

Aufbau eines zukunftsweisenden Projekts mit viel Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten

Supervision sowie umfangreiche interne Fort- und Weiterbildungen

Flexible Arbeitszeiten mit einem Gleitzeitrahmen von 6-22 h (Montag-Freitag)

Ein kollegiales Arbeitsumfeld und ein hoher Teamgeist in freundlicher Atmosphäre

HomeOffice-Möglichkeit nach Vereinbarung

Details zu den Stellenprofilen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.abzaustria.at/jobs.

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen oder weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte Kristina Schaberl (Personalleitung) unter kristina.schaberl@abz-austria.at oder Tel. 01 66 70 300-24.