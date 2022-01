Der Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln hat für 26 Gemeinden die Agenden der Abfallwirtschaft übernommen. In der Allgemeinen Verwaltung (Statistik, Rechnungskontrolle, etc.) suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine Ersatzkraft (40 Std.) für folgendes Aufgabengebiet:

Rechnungskontrolle

Statistik und Datenmanagement

Abfallbilanz und Mengenauswertung (EDM)

Abrechnung mit Sammelsystemen

Umweltmanagement

Als Schnittstelle zu Entsorgungsfirmen, Gemeinden und Behörden benötigen Sie:

hohe Zahlenaffinität und Genauigkeit

hohe Kommunikationsfähigkeit, Serviceorientierung und Stressresistenz

strukturierte Arbeitsweise und Organisationstalent

sehr gute EDV-Kenntnisse im MS Office Bereich

Grundkenntnisse der Abfallwirtschaft und des Abfallrechts,Berufspraxis in der kommunalen Abfallwirtschaft und Kenntnisse des EDM sind von Vorteil

Allgemeine Aufnahmeerfordernisse sind:

AHS- oder BHS-Matura

Österreichische oder EU-/ EWR-Staatsbürgerschaft

bei männlichen Bewerbern: Nachweis über den abgeleistete Präsenz- oder Zivildienst

Als Teamplayer mit rascher Auffassungsgabe und Interesse an der Abfallwirtschaft sind Sie bei uns schnell integriert.

Anstellung und Entlohnung erfolgen nach den Bestimmungen des NÖ GVBG 1976, LGBl. 2420 i.d.g.F. Die Einreihung erfolgt in den Dienstzweig Nr. 56 (Gehobener Verwaltungsdienst), Entlohnungs-gruppe 6 (Mindestentlohnung: brutto € 2.099,50)

Bewerbungen inkl. Lebenslauf sind bis spätestens 16.01.2022 an den GVA Tulln (Minoritenplatz 1, 3430 Tulln a.d. Donau oder info@gvatulln.at) zu richten.