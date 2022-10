Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden im Bezirk Waidhofen an der Thaya suchen wir ab sofort eine/n

Anlagenmonteur/in (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du führst Montage- und Aufbauarbeiten von Prüfanlagen durch - ob du für die hydraulische oder elektrische Montage zuständig bist, hängt von deinen Stärken und deiner Ausbildung ab.

Lesen von Schalt- bzw. Hydraulikplänen

Auf dich warten vielseitige Montageeinsätze, hauptsächlich in Österreich und ca. einen Monat/Jahr im Ausland

Was du mitbringst:

Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (Mechantroniker, Landmaschinenmechaniker, Elektrotechniker,...) und konntest idealerweise auch schon Berufserfahrung sammeln.

Du arbeitest stets gewissenhaft, genau und selbstständig.

Du besitzt einen Führerschein B und ein eigenes Auto.

Du kannst dich auf Deutsch in Wort und Schrift gut verständigen.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb.

Wir bieten eine Bezahlung von 16,15/h Brutto, zuzüglich der Diäten.

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 13398 auf www.maschinenring-jobs.at). Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Waldviertel Nord

Michaela Haslauer

Hans-Kudlich-Straße 2

3830 Waidhofen/Thaya

D: 059060/31230

michaela.haslauer@maschinenring.at