Assistant Stakeholder Relations (w/m/d)

Vollzeit (40 Std/W) - Befristet bis 28.02.2022 (Karenzvertretung)

Klosterneuburg (Wien)

€ 2.200* brutto/Monat

IST Austria is growing. Grow with us!

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Life Sciences, der Mathematik, der Informatik sowie der Physik. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unser Ziel von exzellenter Forschung und modernem Science Management unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfältige Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

In dieser Funktion unterstützen Sie den Head of Stakeholder Relations in sämtlichen administrativen und organisatorischen Belangen. Sie übernehmen Aufgaben im Rahmen der Spendenakquirierung und helfen bei der Anbahnung von Kontakten mit potenziellen Stakeholdern sowie der Organisation von Veranstaltungen.

Unterstützung des Head of Stakeholder Relations in sämtlichen administrativen und organisationalen Belangen (Terminkoordination, Reiseorganisation, Korrespondenz mit Stakeholdern, etc.)

Administration und Pflege der Stakeholder-Datenbank (CRM Datenbank)

Recherche und Ansprache potenzieller Stakeholder bzw. Spender

Aufbereiten von Präsentationen oder relevanten Marketingmaterialien (in Englisch und/oder Deutsch)

Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen

Ihr Profil

Abgeschlossene Matura mit kaufmännischer Ausbildung (z.B. HAK) oder

Hochschulabschluss

Hochschulabschluss Mehrjährige Arbeitserfahrung im Bereich Assistenz, Rezeption oder Tourismus, idealerweise im englischsprachigen Umfeld

Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sehr gute MS Office Kenntnisse

Erfahrung im Umgang und der Pflege von Datenbanken (CRM Tools)

Sehr gute Organisationsfähigkeiten, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Professionalität und Serviceorientierung

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at