Wir - die Raiffeisenbank Korneuburg - sind ein kompetenter, zuverlässiger Partner in der Region und ein attraktiver Arbeitgeber mit interessanten Karrierechancen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir im Ausmaß einer Vollzeitbeschäftigung eine/n:

ASSISTENT/IN FIRMENKUNDENBETREUUNG

Hauptaufgaben:

Unterstützung der Firmenkundenbetreuer/innen in allen kundennahen Tätigkeiten (Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, etc)

Erstellung von Kreditanträgen in Abstimmung mit den Kundenbetreuern

Marktnahe Betreuung der Kreditengagements

Monitoring der Kundenbeziehungen

Ansprechpartner für Kunden im Tagesgeschäft

Anforderungen:

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Bankerfahrung von Vorteil

hohe Service- und Dienstleistungsorientierung sowie Begeisterung für Teamarbeit

verlässliche, präzise und selbständige Arbeitsweise

Angebot:

Neben Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gehören flexible Arbeitszeiten und umfassende Sozialleistungen zum Stellenprofil. Für die Position bieten wir ein marktkonformes monatliches Mindestgehalt von 2.104,30 brutto. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist die Bereitschaft zur Überzahlung gegeben.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Korneuburg eGen

Stockerauer Straße 94, 2100 Korneuburg

oder per Email an irene.urban@rbkbg.at

www.raiffeisenbank-korneuburg.at