RECHTSANWALTSKANZLEI im Herzen Wiens sucht

Assistentin/en (m/w/d)

Ihr Tätigkeitsbereich umfasst:

allgemeine Sekretariatsagenden

Telefonbetreuung unserer KlientInnen

Vorbereiten und Einbringen von Schriftstücken bei Gericht und Behörden

Leistungserfassung und Vorbereitung von Honorarnoten

Wir bieten Ihnen:

sehr gutes Arbeitsklima inmitten eines motivierten Teams

geregelte Arbeitszeiten

leistungsgerechte Entlohnung je nach Qualifkation (Gehalt nach KV ab EUR 1.700,-- brutto – entsprechende Überzahlung bei Vorkenntnissen)

moderne Kanzlei in verkehrsgünstiger Lage

Wir wünschen uns:

freundliches und gepfegtes Auftreten

Genauigkeit, Interesse und Freude an der Arbeit

Teamfähigkeit

ausgezeichnete Deutschkenntnisse

gute Kenntnisse in MS Office

Wir freuen uns, Sie in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen! Ihre Bewerbung richten Sie bitte per e-mail an: Mag. Nikolaus Rosenauer | Rechtsanwalt

Schubertring 8/2A, 1010 Wien

brandstaetter@puschner.com