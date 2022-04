Die Kunstmeile Krems sucht

Assistent*in für AIR Niederösterreich (m/w/d)

(Teilzeit, 30h, ab sofort, Dienstort Krems an der Donau)

Die Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, Teil der NÖKU-Gruppe, umfasst folgende wichtige Institutionen im Bereich der bildenden Kunst: Kunsthalle Krems, Karikaturmuseum Krems, Landesgalerie Niederösterreich, Forum Frohner, AIR-ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich und Artothek Niederösterreich.

Das AIR−ARTIST IN RESIDENCE Programm des Landes Niederösterreich mit seinen Atelierwohnungen in Krems dient der Förderung des internationalen Kulturaustausches. Das spartenübergreifende Stipendienprogramm ermöglicht bildenden Künstler*innen, Architekt*innen, Musiker*innen und Schriftsteller*innen temporär in Niederösterreich zu arbeiten und die Vielfalt der heimischen Kulturlandschaft kennenzulernen. Im Gegenzug organisiert AIR−ARTIST IN RESIDENCE für niederösterreichische Künstler*innen im Rahmen eines institutionellen Austausches Auslandsaufenthalte in Europa und Übersee.

Ihr Aufgabengebiet

Organisatorische und administrative Unterstützung der Programmleitung

Administration des AIR Artist in Residence Programm

Mitarbeit bei der Neustrukturierung des AIR ARTIST IN RESIDENCE Programms

Betreuung der Künstler*innen vor Ort

Korrespondenz mit Künstler*innen im In- und Ausland

Bearbeitung der internationalen und nationalen Bewerbungen für die Stipendien

Korrespondenz mit den Projektpartner*innen, Kooperationspartner*innen und Austauschpartner*innen des AIR-Programmes im In- und Ausland

Laufende Archivierung von Drucksorten, Presse- und Informationsmaterial

Betreuung der Social-Media-Kanäle, Newsletter und Website

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung idealerweise im Bereich Kultur-/Verwaltungsmanagement

Berufserfahrung idealerweise in den Bereichen Kultur- /Verwaltungsmanagement

zuverlässiges, sorgfältiges, selbständiges und strukturiertes Arbeiten

sehr gute MS Office-Kenntnisse (v.a. Excel, Word, Outlook, Teams)

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Arbeitssprache: Englisch)

Interesse an zeitgenössischer Kunst

ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

hohe soziale Kompetenz und Sensibilität insbesondere im Umgang mit Künstler*innen

Wir bieten Ihnen

Als einer der renommiertesten Kulturaustauschprogramme in Europa mit Verbindungen zu Chicago, Kalifornien, Schweden, Litauen, Australien, Ungarn oder Irland haben sie bei uns die Möglichkeit an der Schnittstelle zwischen der heimischen Kulturlandschaft und einem internationalen Austausch mitzuarbeiten und die Zukunft der niederösterreichischen Kulturarbeit mitzugestalten.

Wir fördern Weiterbildung und unterstützen sie im umweltfreundlichen Anreisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Dienstort Krems an der Donau. Es stehen ihnen freie bzw. vergünstigte Tickets für die Veranstaltung und Ausstellungen der Betriebe unserer Unternehmensgruppe mit der „NÖKU-Card“ zu Verfügung, um das facettenreiche Kulturleben in Niederösterreich erleben zu können.

Gehalt: Euro 1.500 brutto für 30 Stunden pro Woche

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter karriere.noeku.at.

Bitte richten Sie diese bis 30. April 2022 z.H. Klaus Krobath, Programmleiter AIR Niederösterreich.