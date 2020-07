Assistenz der Geschäftsführung (m/w)

Vollzeit / Eisenstadt / ab sofort

Ihre Hauptaufgaben

Unterstützung der Geschäftsführung in allen organisatorischen und operativen Aufgaben

Organisation sowie Vor- und Nachbearbeitung von Meetings

Erstellung von Präsentationen sowie Protokollführung

Klassische administrative Tätigkeiten im Office-Management wie Koordination von Terminen, Korrespondenz, Ablage und Pflege des Ablagesystems

Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Büroablaufes

Ihr Idealprofil

Mehrjährige Erfahrung im Assistenzbereich in einem vergleichbaren Umfeld, vorzugsweise im Projekt- und Dienstleistungsgeschäft für Planung, Bau- oder Baunebengewerbe

Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office); Rechnungswesen-Kenntnisse sowie Coor-Kenntnisse von Vorteil

Hohe Organisationsfähigkeit

Hohe Belastbarkeit und Genauigkeit

Engagement und Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten

Eigeninitiative und vorausschauendes Denken

Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit

Hohe Kundenorientierung und sicheres Auftreten

Was Sie bei uns erwartet

Die BELIG – Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH – ist ein führendes burgenländisches Immobilienunternehmen, dessen Aufgabe darin besteht, den Wert im Eigentum der BELIG befindlichen Immobilien durch professionelle Entwicklungstätigkeit zu erhöhen, die entwickelten Flächen zu verwerten und bestmöglich die Verwirklichung einer zeitgemäßen Formensprache mit den Ansprüchen moderner Architektur an die heutige Arbeitswelt zu gewährleisten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n Assistent/in für die Geschäftsführung.

Unser Angebot:

Mitarbeit in einem dynamischen, flexiblen und engagierten Team

Interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Entwicklungspotential in einer sinnstiftenden Branche

Unbefristetes Dienstverhältnis bei einem stabilen, attraktiven Arbeitgeber

Möglichkeit für berufsbegleitende Weiterbildung (Seminare, Workshops)

flexible Arbeitszeit und angenehmes Betriebsklima

In Anlehnung an die Bezüge des Amtes der burgenländischen Landesregierung beträgt der Mindestgehalt für diese Funktion für eine Vollzeitbeschäftigung EUR 2.900,- brutto pro Monat (14x). Bereitschaft zur Überzahlung (in Abhängigkeit von Vordienstzeiten und Qualifikation) und sonstigen Firmen-Benefits vorhanden.

Haben Sie Interesse?

Wenn Sie in uns den richtigen Arbeitgeber für Sie erkannt haben, an der Stelle interessiert sind und die genannten Voraussetzungen mitbringen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) mit dem Hinweis „Bewerbung BELIG Assistenz GF“ bis spätestens 24.07.2020 an die Personalabteilung der Landesholding Burgenland per E-Mail: mirela.vukicevic@landesholding-burgenland.at