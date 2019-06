Wir, die Fa. Regina Textilreinigungsgesellschaft- mbH., sind ein traditioneller Familienbetrieb und führender Anbieter in unserer Branche mit höchsten Qualitätsstandards. Unser Leistungsspektrum reicht vom Gesundheitswesen über das Hotel- und Gastronomiegewerbe, von der Industrie bis hin zum Privatkunden. Aktuell suchen wir an unserem Hauptstandort in 3500 Krems an der Donau eine(n)

AufsteigerIn (m/w)

Sie haben einen techn. Beruf erlernt, die Gesellenprüfung bestanden, mindestens 4 Jahre erfolgreich ihren Beruf ausgeübt, vielleicht die Meisterprüfung gemacht oder eine Fachschule besucht und waren 4 Jahre erfolgreich tätig oder eine HTL absolviert und haben 3 Jahre Praxis und solide IT Grundkenntnisse. Sie wollen arbeiten, Erfolg haben und in eine leitende Position in der Produktion hineinwachsen.

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeit, einen Anfangsgehalt zwischen € 2.100.- und € 3.200.- abhängig von Erfahrung und Eignung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Fa. Regina Textilreinigungsgesellschaft m.b.H.

Lerchenfelder Hauptplatz 18, A – 3500 Krems an der Donau

mailto: erich.schroetter@regina-textil.at, Tel.: 0664/618 02 32