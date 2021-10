Austrotherm ist ein internationaler, führender Anbieter von Dämmstoffen in 11 Ländern in Zentral- und Osteuropa mit 23 Produktionsstandorten und 1100 Mitarbeiter. Wir sind in einer dynamischen Wachstumsbranche, weil unsere Produkte einen großen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.

Damit wir die daraus resultierenden Chancen und Möglichkeiten umsetzen können, suchen wir in Wopfing (Bez. Wiener Neustadt) MitarbeiterInnen – welche Austrotherm beim Unternehmenserfolg weiter unterstützen wollen.

Wopfing

Vollzeit

Aufstiegschancen

TECHN. VERTRIEBSMITARBEITER AUSSENDIENST (m/w/d)

Technisches Know-How, Beratungskompetenz, idealerweise wohnhaft NÖ / südliches Burgenland

IT-NETZWERKKOORDINATOR (m/w/d)

Berufserfahrung im Bereich Netzwerktechnik, Grundkenntnisse SPS-Steuerungen, lösungsorientiert, vernetztes Denken

LEITER CONTROLLING FÜR INDUSTRIEUNTERNEHMEN (m/w/d)

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einem produzierenden Unternehmen, Hands-On Mentalität, Kenntnisse mit integrierten ERP-Systemen, Analysefähigkeit

Nähere Informationen finden Sie auf www.austrotherm.at/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen an bewerbung@austrotherm.at