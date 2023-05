Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für eine Baustelle in Lunz suchen wir ab sofort eine/n

Bauhelfer, Fahrer für Dumper (m/w/d)

Was du tun wirst:

Mithilfe auf einer Baustelle

Dumper fahren

Was du mitbringst:

Du kannst selbständig Dumper fahren und hast Erfahrung.

Führerschein F

Eigenständiges Arbeiten nach Anweisung ist für dich kein Problem.

Gute Deutschkenntnisse, um Arbeitsanweisungen richtig zu verstehen.

Du bist körperlich fit und arbeitest gerne im Freien.

Was du davon hast:

Einen fixen Vollzeitjob

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Wenn du hauptsächlich Dumper fährst, bekommst du €16,30 brutto pro Stunde + Diäten.

Interessiert? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnummer 15301 unter www.maschinenring-jobs.at

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

T: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at