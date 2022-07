Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Melk suchen wir ab sofort eine/n

Bauhilfsarbeiter m/w/d

Was du tun wirst:

Du wirst im Team allgemeine Bauhilfstätigkeiten durchführen

Du bist für das Zubringen der verschiedenen Baumateralien zuständig

Was du mitbringst:

Du hast schon mal in einem ähnlichen Bereich gearbeitet

Einfache Handwerksaufgaben gehen dir leicht von der Hand

Führerschein B und eigenes KFZ zur Erreichung des Arbeitsortes sind erforderlich

Arbeitsanweisungen auf Deutsch verstehst du sehr genau

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich

Für diese Position gilt ein Mindestlohn von € 13,64 brutto/Stunde, bei entsprechender Qualifikation kann es auch mehr sein.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 12300 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at