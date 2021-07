Marktgemeinde Obritzberg-Rust sucht ab sofort:

Bauhofmitarbeiter(in)

Beschäftigungsausmaß: 40 Stunden pro Woche

Der Mindestlohn beträgt ca. € 1.860,- brutto auf Vollzeitbasis, Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben.

abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf (Techniker, Elektriker oder Anlagentechniker bevorzugt), umfassendes technisches Verständnis

gesundheitliche, persönliche und körperliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind

Bereitschaft zur selbstständigen Erledigung übertragener Aufgaben, Bereitschaft zu Mehrleistungen, Bereitschafts- und Journaldienst

Schriftliche Bewerbungen an: Marktgemeinde Obritzberg-Rust, Marktstraße 14, 3123 Obritzberg, bzw. per E-Mail an sandra.bogner@obritzberg-rust.gv.at