Gesucht: Baumschneider

Ihr Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner/in, Landschaftsgärtner/in oder artverwandte Berufe

Führerschein B von Vorteil

Zusatzqualifizierung lt. ÖNORM L 1111, L 1120 bzw. L 1122 wünschenswert

Der Tätigkeit entsprechende Deutschkenntnisse

Entlohnung:

Das Mindestentgelt für die Stelle als Baumschneider/ in beträgt 2.200,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.

Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation ist gegeben.

Leistungsbezogene Prämie

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an arnold.hoellerer@labau.at oder per Post an

LABAU - Garten und Grünflächengestaltungs GesmbH

Pappelstrasse 38-42, 2103 Langenzersdorf