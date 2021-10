Steuerberatung, ein trockener Paragraphendschungel? Wir beweisen gerne das Gegenteil! Erleben Sie selbst, dass die Tätigkeiten bei TPA spannend und vielfältig sind – und vor allem viel mit Menschen zu tun haben. Mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 14 Standorten zählen wir zu den führenden Steuerberatungsunternehmen Österreichs. Darüber hinaus sind wir in 11 weiteren Ländern Mittel- und Südosteuropas aktiv. Ideale Voraussetzungen also, um sich im Job zu entfalten.

Das erwartet Sie

Erfahrene Teammitglieder stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und sorgen so für Ihren reibungslosen Start bei TPA.

Unter Ihrer Anleitung erstellen Sie Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und pflegen den Kontakt mit Kunden, Ämtern und Behörden.

Schritt für Schritt erfüllen Sie Ihre Aufgaben selbstständig und übernehmen schließlich auch die Ausarbeitung von steuerlichen Sonderfragen.

Die Unterstützung bei Spezialprojekten - etwa im Bereich Due Diligence oder Ankaufsberatung - rundet Ihr Aufgabengebiet ab.

Das bringen Sie mit

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Wirtschafts- oder Jusstudium mit passendem Schwerpunkt - wie Accounting, Steuerlehre oder Finanzrecht.

Erste Joberfahrungen oder Praktika in der Steuerberatung zeigen uns, dass Sie sich schon mit der Branche vertraut gemacht haben und sind damit ein zusätzliches Plus.

Neben Ihren fachlichen Qualifikationen verfügen Sie über eine große Portion Teamgeist.

Gute Englischkenntnisse und ein routinierter Umgang mit MS-Office machen Ihr Profil komplett.

Das bieten wir Ihnen

Bei TPA bringen Sie Ihr Potenzial zur Entfaltung. Sie lernen die unterschiedlichsten Themenbereiche kennen und eignen sich damit Wissen an, mit dem Sie optimal auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet sind. Dabei begleiten Sie Projekte vom Anfang bis zum Schluss. Und das in einer Atmosphäre, in der Arbeit Spaß macht. Denn unsere Welt besteht nicht nur aus Rechnern und Tabellen: Wir setzen auf Teamwork und Kommunikation auf Augenhöhe und bieten Ihnen Raum für Ihre fachliche und persönliche Entwicklung.