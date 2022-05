Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Wöllersdorf suchen wir ab sofort eine/n

Betonfertigungstechniker (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du fertigst eigenständig Schalungen sowie Formen nach Schalungsplänen.

Das Einbringen sowie die Ergänzung der Armierung und der Einbau von Dämmplatten und Einbauteilen sind ebenfalls deine Aufgaben.

Betonieren und Verdichten der vorgefertigten Schalungen.

Glätten und Abziehen der betonierten Teile.

Die Oberflächenbehandlung der Betonfertigteile und das Verarbeitung von Zusatzmaterialien gehören zu deiner täglichen Arbeit.

Auch die Sanierung und Pflege von Schalungselementen und Bauteilmanipulation per Hallenkran sind wichtige Arbeiten.

Was du mitbringst:

Berufserfahrung als Betonfertigungstechniker oder Schalungsbauer - vorzugsweise in einem Betonfertigteilwerk. Auch Maurer sind herzlich willkommen.

Lesen und verstehen von Produktionsplänen und Bauzeichnungen.

handwerkliches Geschick sowie technisches Verständnis

sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

Laufkran- und Staplerschein von Vorteil

Führerschein B und eigener PKW zur Arbeitsplatzerreichung von Vorteil.

Was du davon hast:

Ein echter Traumjob. Wenn du gerne in einem eingespielten Team gemeinsam neue Bauprojekte umsetzt, bist du bei uns genau richtig.

Familiäres Arbeitsklima

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Bruttomindestmonatslohn € 2700 (lt. geltendem KV Stein- und keramische Industrie) bei Vollzeitanstellung

Mit entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überbezahlung möglich

Ganzjahresanstellung und Option auf Übernahme durch unseren Kunden ist gegeben

Klingt reizvoll? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Maschinenring Bucklige Welt

Wiener Straße 13

2860 Kirchschlag

T: +43 (0) 59060 38230

jobs382@maschinenring.at