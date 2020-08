Ihre Aufgaben:

Vorbeugende Instandhaltung und Reparaturarbeiten im Betrieb

Fehlersuche und Störungsbehebung bei Anlagenstörungen

Gemeinsam mit unserer Instandhaltungsabteilung und der Produktion geplante Inspektionen bzw. Kontrollen durchführen

Dokumentation von ausgeführter Arbeit laut Wartungsplan

Anforderungsprofil Betriebsschlosser (m/w)

Abgeschlossene Ausbildung im Metallgewerbe (z.B. Metalltechniker, Maschinenbauer, Installateur, Mechatroniker)

Positive, kommunikative und lösungsorientierte Arbeitsweise

Erfahrung mit Instandhaltung in der Produktion von Vorteil

Qualitatives-, verantwortungsbewusstes und selbständiges Arbeiten wird vorausgesetzt

Anforderungsprofil Betriebselektriker (m/w)

Abgeschlossene, technische Ausbildung (z.B. Mechatroniker, Elektriker, Steuer- und Regeltechniker)

Positive, kommunikative und lösungsorientierte Arbeitsweise

Erfahrung mit Instandhaltung in der Produktion von Vorteil

Qualitatives-, verantwortungsbewusstes und selbständiges Arbeiten wird vorausgesetzt

Wir bieten:

Ein herausforderndes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld

Verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit teamfähigen Kollegen

Langfristige Anstellung mit Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen für diese Position eine Entlohnung laut Kollektivvertrag. Überzahlung je nach Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist selbstverständlich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email bewerbung@nordex-kaeserei.at

Nordex Käserei GmbH, Badgasse 24, A-3650 Pöggstall. Tel. 02758/4055 Hr. Eder.

www.nordexfood.dk

Die NORDEX FOOD Gruppe ist eine in Privatbesitz befindliche dänische Molkereigesellschaft, die sich auf die Herstellung von Weißkäse spezialisiert hat. Die NORDEX KÄSEREI im österreichischen Pöggstall, 120 km westlich von Wien, wurde 1999 gegründet und produziert jährlich ca. 5.000 t Weißkäse. Die Molkerei beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter und stellt den Käse in traditionellen Produktionsverfahren her.