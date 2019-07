Wir suchen ab sofort eine vertrauenswürdige, zuverlässige, umsichtige, loyale und diskrete Person(m/w) für

Chauffeur- und Botendienste

für die Direktion eines in Eisenstadt ansässigen Unternehmens

Dienstort: Eisenstadt

Die Fahrten finden im regionalen Umfeld statt und führen teilweise auch nach Wien und angrenzende Hauptstädte.

Wir wenden uns an Personen, die

im Ausmaß von 30 h/Woche bis zu einer Vollzeitanstellung

diese verantwortungsvolle Tätigkeit ausführen wollen.

Ebenso Teil des Tätigkeitsfeldes ist die hausinterne Betreuung der Poolfahrzeuge (Fahrten in die Werkstatt, einfache Wartungsmaßnahmen, Reinigung etc.) sowie eventuell die Durchführung kleinerer, handwerklicher Arbeiten. Ein eigenes Fahrzeug ist nicht zwingend notwendig.

Wenn Sie bereits Erfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit nachweisen und entsprechende positive Referenzen vorweisen können, freuen wir uns auf Ihren tabellarischen Lebenslauf mit Foto per E-Mail

an eisenstadtfahrer@protonmail.com.

Für diese Tätigkeit bieten wir einen Mindest-Brutto-Stundenlohn von € 9,73 an. Bei entsprechender beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist eine marktkonforme Überzahlung möglich.