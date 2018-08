Gesundheitswesen Ostösterreich

Als bedeutende strategische Leitungs- und Koordinationsstelle in Ostösterreich zur Finanzierung von Einrichtungen in der Gesundheitsversorgung gestalten wir die Zukunft eines tragfähigen Versorgungssystems. Die Planung, Steuerung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Abläufen im Gesundheitssystem sind unsere zentralen Aufgaben.

Als wesentliche Drehscheibe in der Abteilung Finanzen arbeiten Sie an der Aufbereitung von Analysen unserer gesamten Kostenrechnungsdaten. Ihre Tätigkeit trägt dazu bei, die Verteilung der uns zugewiesenen Mittel zu prüfen und somit zukünftige Entscheidungen umfassend vorzubereiten. Ihre Erfahrung in Kostenrechnung, in Kontendetailanalysen, in der Erstellung von Jahres- und Quartalsabschlüssen sowie im Umgang mit Managementinformationssystemen sind zentrale Assets.

Für diese verantwortungsvolle Position erwarten wir eine selbständig agierende Persönlichkeit mit einer akademischen betriebswirtschaftlichen Ausbildung (Schwerpunkt Controlling) bzw. einer ähnlich gelagerten Qualifikation ergänzt um eine mindestens 5-jährige facheinschlägige Berufserfahrung. Exzellente Praxis im Umgang mit SAP, BMD oder vergleichbaren EDV-Tools runden Ihr Profil ab. Abhängig von Ihrer Qualifikation und beruflicher Vorerfahrung – idealerweise im Gesundheitswesen - ist ein Bruttojahresgehalt ab EUR 42.000 vorgesehen. Unser Berater nimmt Ihre Bewerbung gerne diskret entgegen:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

* 3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

* Bewerbung unter: www.drmayr-personal.at/karriereangebote