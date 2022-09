Customer-Service-Mitarbeiter (m/w/d) Inhouse

Als international tätiges Unternehmen der Medizintechnik entwickeln und vertreiben wir Systeme für die Ultraschall-Diagnostik. Wir verstehen uns als Spezialanbieter und beliefern Kliniken sowie Ordinationen mit Fokus auf die Urologie, die Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Neurochirurgie sowie angrenzende Fachgebiete. Von unserer Niederlassung in Klosterneuburg aus betreuen wir unsere Kunden in Österreich sowie den Händlervertrieb in mehreren Nachbarländern.