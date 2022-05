Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in St. Pölten suchen wir ab sofort eine/n

Dachdeckerhelfer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du arbeitest in einen kleinen Team, wo du deine Kollegen bei den verschiedensten Arten von Dacheindeckungen hilfst.

Bei Dachschäden, hilfst du bei den verschiedensten Tätigkeiten, vom reparieren bis hin zu den Instandhaltungsarbeiten.

Nebenbei nimmst du auch Blech- und Spenglerarbeiten vor. Beim Montieren von Blechdächern, Dachentwässerungs- und Entlüftungsanlagen sowie Kaminverkleidungen hilfst du tatkräftig mit.

Was du mitbringst:

Eine abgeschlossene Ausbildung. Klar interessiert uns, was du gelernt hast. Wichtiger ist uns aber, was du wirklich kannst.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Lust auf Abwechslung und zeitliche Flexibilität.

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und ein eigenes Auto um täglich zur Baustelle zu kommen.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Berufsorientierung: In verschiedenen Branchen eingesetzt zu werden ermöglicht dir fachspezifische Einblicke und gibt dir Orientierung für deine Berufswahl.

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Dein Stundensatz beträgt mind. 12,78€ brutto/Stunde, je nach Kollektivlohn des Beschäftigerbetiebs kann es auch mehr sein bzw. können noch Diäten dazu kommen.

Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, schick uns Deine Bewerbung gleich unter "Jetzt bewerben!".

Alternativ kannst Du diese auch an die unten angeführte Kontaktadresse senden.

Maschinenring St. Pölten - Tullnerfeld

Melanie Özelt

Keltenstraße 11

3100 St. Pölten

05906036231

melanie.oezelt@maschinenring.at