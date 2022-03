Stellenausschreibungen der Stadtgemeinde Heidenreichstein

Die Stadtgemeinde Heidenreichstein sucht Verstärkung! - Werden Sie Teil unseres Teams

nachfolgende Bekanntmachungen richten sich an alle Geschlechter

Vertragsbedienstete(r) in der Verwaltung der Stadtgemeinde Heidenreichstein, Bautechniker/in im Bauamt

Mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Stunden pro Woche

Die Anstellung erfolgt zum ehestmöglichen Zeitpunkt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976, (NÖ GVBG) LGBl.2420, in der derzeit geltenden Fassung, Vollzeit mit 40 Wochenstunden, vorerst befristet und kann bei zufriedenstellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Die Einstufung erfolgt für Berufseinsteiger in der Entlohnungsgruppe 5 mit einem Jahresgehalt von mindestens € 28.334,60 brutto und mit Berufserfahrung in der Entlohnungsgruppe 6 mit einem Jahresgehalt von mindestens € 30.643,20 brutto, entsprechend etwaig anrechenbarer Vordienstzeiten. Die Ablegung der Dienstprüfung ist verpflichtend.

Nähere Ausschreibungsunterlagen finden Sie auf der Homepage der Stadtgemeinde Heidenreichstein: www.heidenreichstein.gv.at

Vertragsbedienstete(r) in der Verwaltung der Stadtgemeinde Heidenreichstein Fachkraft in der Finanzabteilung

Mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Stunden pro Woche

Die Anstellung erfolgt nach Vereinbarung, spätestens jedoch am 1. September 2022, nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976, (NÖ GVBG) LGBl.2420, in der derzeit geltenden Fassung, Vollzeit 40 Wochenstunden, vorerst befristet und kann bei zufriedenstellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Die Einstufung erfolgt für Maturanten in der Entlohnungsgruppe 5 mit einem Jahresgehalt von mindestens € 28.334,60 brutto, ohne Matura in der Entlohnungsgruppe 4 mit einem Jahresgehalt von mindestens € 26.962,60 brutto, entsprechend etwaig anrechenbarer Vordienstzeiten. Die Ablegung der Dienstprüfung ist verpflichtend.

Vertragsbedienstete(r) im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Heidenreichstein Facharbeiter/in mit handwerklichem Berufsabschluss

Mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Stunden pro Woche

Um die Aufgabenbewältigung unseres „Bauhofteams“ zu stärken, suchen wir für die allgemeinen Bauhofarbeiten und den Winterdienst einen Mechaniker für den Kfz- und Maschinentechnik-Bereich, sowie einen Maurer. Die Anstellung und Entlohnung erfolgt frühestmöglich nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (NÖ GVBG) in der derzeit geltenden Fassung, Vollzeit mit 40 Wochenstunden, vorerst befristet und kann bei zufriedenstellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Die Einstufung erfolgt in der Entlohnungsgruppe 5 mit einem Jahresgehalt von mindestens € 28.334,60 brutto, entsprechend etwaig anrechenbarer Vordienstzeiten.

Stadtgemeinde Heidenreichstein

A-3860 Heidenreichstein, Kirchenplatz 1

Tel.: 02862/52336, Fax DW 229

e-mail: stadtgemeinde@heidenreichstein.gv.at

Homepage: www.heidenreichstein.gv.at