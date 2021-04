Mitarbeiter in der Futterküche (m/w/d)

40 Wochenstunden, Jahresstelle (Mindestentgelt EUR 1.592,15 brutto)

Kassenmitarbeiter (m/w/d)

40 Wochenstunden, 30 Wochenstunden, geringfügig, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.600 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung)

Zugfahrer (m/w/d)

40 Wochenstunden, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.900 brutto)

Koch (m/w/d)

40 Wochenstunden, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.622 brutto)

Kellner (m/w/d) mit und ohne Inkasso

40 Wochenstunden, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.650 brutto)

Buffetkraft (m/w/d) mit Kassiertätigkeit

40 Wochenstunden, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.540 brutto)

Abwäscher (m/w/d)

40 Wochenstunden, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.540 brutto)

Reinigungskraft (m/w/d)

30 Wochenstunden, Saisonstelle (Mindestentgelt EUR 1.492,30 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung) Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsdienst

Weitere Informationen unter www.tierwelt-herberstein.at

Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Lebenslauf übermitteln Sie bitte an:

Steirischer Landestiergarten GmbH, Buchberg 50, 8223 Stubenberg am See oder per Mail an info@tierwelt-herberstein.at