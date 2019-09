Ein gutes Team ist unser Schlüssel zum Erfolg, werden auch Sie ein Teil davon.

PRO PET AUSTRIA ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbrache und produziert hochwertige Fleisch-snacks für Hunde und Katzen. Aktuell werden am Standort in Gastern bereits über 200 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt und es bieten sich hier noch viele spannende Chancen für alle, die am Wachstum eines erfolgreichen Unternehmens mitwirken möchten.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir:

Automatisierungstechniker/in im Projektteam

Einkäufer/in für Verpackungsmaterial

Mitarbeiter/in in der Produktverpackung

Mitarbeiter/in für Reinigungstätigkeiten

Elektrotechniker/in

Anlagenbediener/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

z. Hd. Frau Mag. Sarah Koller

Waidhofner Straße 1

3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36

E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com