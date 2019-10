WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM UND STELLEN EIN

Meister für Platten-/Fliesenleger/in

Jahresbruttogehalt mind. € 39.200,-

Geselle für Platten-/Fliesenleger/in

Information zur Entlohnung (gem. GlBG):

Je nach Qualifikation und Erfahrung wird die Einstufung und das Gehalt leistungsgerecht vereinbart. Gem. GlBG gilt ein Bruttoentgelt von mind. €13,74 pro Stunde (für Facharbeiter nach dem 2. Verwendungsjahr).

Tankwagen-Fahrer/in

Jahresbruttogehalt mind. € 26.250,-

Lagerarbeiter/in

Jahresbruttogehalt mind. € 24.500,-

Bei Interesse schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per E-Mail oder per Post an:

Raiffeisen-Lagerhaus Tulln-Neulengbach

Bahnhofstraße 68

3040 Neulengbach

z.H. Frau Angelika Hansal

E-Mail: sekretariat@tulln-neulengbach.rlh.at