Als Premiummarke für polymerbasierte Lösungen ist REHAU in den Bereichen Bau, Automotive und Industrie international führend. Unsere Systeme begegnen Ihnen Tag für Tag, in jeder Situation. Meist ganz selbstverständlich, ohne dass Sie es merken. Aber immer mit spürbarem Nutzen. Innovativ und kompetent engagieren sich weltweit rund 20.000 Mitarbeiter an 170 Standorten erfolgreich für ein kontinuierliches Wachstum unseres unabhängigen Familienunternehmens.

Wir suchen für unseren Produktionsstandort in Neulengbach ab sofort motivierte Mitarbeiter mit technischem Interesse und Berufserfahrung als:

BETRIEBSWERKER M/W

BETRIEBSELEKTRIKER / MECHATRONIKER M/W

Und für unser nächstes Lehrjahr, ab September 2019, suchen wir junge Talente die ihre Lehre absolvieren möchten als:

INDUSTRIEKAUFMANN M/W

METALLTECHNIKER/WERKZEUGBAUTECHNIK M/W

KUNSTSTOFFFORMGEBER/IN

MECHATRONIKER M/W

Wir bieten einen zukunftsorientierten Beruf mit einer qualifizierten und praxisorientierten Ausbildung sowie interessanten Aufgaben. Offenes und freundliches Betriebsklima, Weiterentwicklungs-möglichkeiten, sowie Prämien für sehr gute Leistungen im Arbeitsalltag aber auch in der Berufsschule sind weitere Benefits, die unseren Ausbildungsplatz attraktiv machen.

INTERESSE? Mehr über REHAU und unsere Berufe finden Sie unter www.rehau.at/karriere, www.whatchado.com/de/channels/rehau

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung.soe@rehau.com.

REHAU Gesellschaft m.b.H. - Human Resources – Nicole Edelbacher - Ebersberg 163 - 3040 Neulengbach -Tel: +43 2772/52501-195