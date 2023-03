Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Oberndorf suchen wir ab sofort eine/n

Elektriker-/Elektrikerhelfer m/w/d

Was du tun wirst:

Mithelfen und selbstständiges Durchführen von Elektromontagen in einer Wohnhausanlage

Kabel einziehen, Zählerkasten montieren, Dosen einschäumen,...

Montage von Haushaltslelektrogeräten

Voll- oder Teilzeit und geringfügig möglich

Was du mitbringst:

Erfahrung bei Elektromontagen

Selbstständige Arbeitsweise

Verlässlichkeit



Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal im Beschäftigerbetrieb. Als Helfer (m/w/d) bekommst du 14,38 und als Facharbeiter 16,34 (m/w/d) brutto pro Stunde plus Diäten.

Klingt super! Ist es auch! Lade deine Bewerbung noch heute unter www.maschinenring-jobs.at unter der Angabe der Jobnummer 14489 hoch oder rufe unter 0664 8242335 an!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at