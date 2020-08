KAHMANN FRILLA Lichtwerbung GmbH zählt mit rund 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu den größten und erfolgreichsten Lichtwerbeunternehmen in Österreich. Beginnend bei der Planung und Konzeption, bis hin zu Produktion, Montage und Wartung machen wir uns als Full-Service Dienstleister für unsere Kunden stark. Hierzu gehören zahlreiche internationale Großkonzerne, namhafte Filialisten und Planungsbüros.

Deshalb suchen wir zur Erweiterung unseres erfolgreichen Teams ab sofort Sie als.

(Elektro) Monteur (m/w)

Ihre Aufgaben:

Montage von Lichtwerbeanlagen im Innen- und Außenbereich gemeinsam mit einem Kollegen.

Ihr Einsatzort ist ganz Österreich.

Ihr Profil:

Sie verfügen idealerweise über eine Elektrikerausbildung und besitzen den Führerschein C. Von uns werden die Ausbildungskosten für den Führerschein E übernommen, wenn Sie diesen noch nicht haben.

Auch ein Kranschein wäre wünschenswert, ist aber nicht Bedingung.

Was wir Ihnen bieten:

Wir bieten eine attraktive Fixanstellung in einem inhabergeführten Unternehmen, sicheren Arbeitsplatz, Vollzeit in einer 4-Tagewoche von Montag bis Freitag.

Flache Hierarchien, intensive persönliche Einschulung, sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet, Parkmöglichkeit, Betriebsarzt.

Die Entlohnung erfolgt gemäß dem Kollektivvertrag der metallverarbeitenden Industrie mit Bereitschaft zur Überzahlung gemäß Qualifikation/Erfahrung.

Interessiert? Dann gestalten Sie mit uns heute schon mit, was die Zukunft bringt! Rufen Sie uns an und machen Sie sich gleich einen persönlichen Termin mit uns aus.

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.

Montageleiter Herr Gerhard Pauker unter 0664 / 1515530 oder

Christine Kahmann Rötzer unter 0664 / 1252595.

Kahmann-Frilla Lichtwerbung Ges.m.b.H.

A-3033 Altlengbach, Außerfurth 24

Mehr über uns und weitere Jobs: klw.at