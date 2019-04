Danubia Wood Trading GmbH mit Sitz in 1130 Wien ist ein international tätiges Holzhandelsunternehmen in den Bereichen erneuerbare Brennstoffe (Pellets, Briketts, Brennholz), Schnittholz,

Holzwerkstoffe und Konstruktionsholz. Unser Team besticht durch die langjährige Erfahrung in Holzhandel, Produktion und Weiterverarbeitung von Holz und sorgt für eine professionelle Betreuung unserer Geschäftspartner. Unser oberstes Ziel ist es Mehrwehrt für unsere Handelspartner zu schaffen um den langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen.

Um unser schlagkräftiges Team zu erweitern und die weitere Expansion des Unternehmens zu unterstützen suchen wir zum sofortigen Eintritt engagierte Mitarbeiter für:

Export-Sachbearbeiter (m/w)

Ihr Aufgabenbereich:

Als Schnittstelle zwischen zuständigen Verkäufern und Kunden obliegt Ihnen die selbstständige Auftrags- und Transportabwicklung

Komplette Bearbeitung der Aufträge von Anlage bis Fakturierung

Organisation des Transports, meist Lkw und Containerverkehr, in enger Zusammenarbeit mit Speditionen

Erstellung und Überprüfung von Abrechnungen im Ein- und Verkauf

Erstellung von Fracht- und Exportdokumenten sowie Akkreditivbearbeitung

Unterstützung des Verkaufs national & internat. (Schwerpunkt Italien & Europa)

Kunden- und Marktbeobachtung, Reklamationsbearbeitung

allg. Organisation und Administration, Projekte / Messen

Ihr Profil:

abgeschlossene Reifeprüfung oder vergleichbare Ausbildung

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort & Schrift), andere Sprachkenntnisse von Vorteil

Erfahrung als Exportsachbearbeiter/in und ERP – Anwenderkenntnisse

Gute MS Office-, und Excel-Kenntnisse setzen wir voraus

hohe Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit und hohe Genauigkeit

Freude an Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Speditionen

Berufserfahrung im Umgang mit Holz- und Plattenwerkstoffen von Vorteil

Sie sind flexibel, teamorientiert und gerne im internationalen Umfeld tätig

Wir bieten Ihnen:

Attraktive Rahmenbedingungen in einem jungen, dynamischen Team und einem wachsenden Unternehmen bei leistungsgerechter Entlohnung. Abhängig von der Qualifikation wird ein Bruttomonatsgehalt von € 2.500,-- gezahlt. Neben Gleitzeit, flexibler Urlaubsplanung und persönlichen Incentives bieten wir ein großzügiges Büro und moderne Infrastruktur. Unser Büro ist sowohl mit öffentlichen Transportmitteln aus Wien und Niederösterreich (Nähe Bahnhof/U-Bahn/Park & Ride Hütteldorf) also auch mit dem Auto gut zu erreichen . Die Internationalität des Unternehmens verspricht abwechslungsreiche Themen und neue Herausforderungen. Teamgeist sowie freundlicher und professioneller Umgang und eigenständiges Arbeiten sind uns sehr wichtig. So können Sie sich in Ihrem Aufgabengebiet voll entfalten und mitgestalten.

Wenn sie an dieser beruflichen Herausforderung in unserem aufstrebenden Unternehmen interessiert sind, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsleitung z.H. Herrn Max Luger (max.luger@danubiawood.com)

Kollektivvertragliches Mindestentgelt für die Stelle € 1.457,30 brutto/Monat. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir Ihnen eine marktkonforme Überzahlung, abhängig von Qualifikation & Berufserfahrung, bieten.

DANUBIA WOOD Trading GmbH

Auhofstraße 170/3/7, 1130 Wien, Tel. +43 1 585 18 13, www.danubiawood.com