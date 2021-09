PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen die moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen produziert PANNATURA auch umfassende Produkte. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, durch die aktuelle Inbetriebnahme einer modernen Fleischmanufaktur besteht neben klassischen Agrarprodukten wie Mehl, Öle, Eier seit kurzem ein Schwerpunkt im Bereich Wild und Biorindfleisch.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeitanstellung (40h/Woche) eine/n

Fahrer/in

(Montag bis Samstag, 5-Tage-Woche)

Das erwartet Sie

Sie übernehmen die Wild-Abholung und den Wild-Transport aus der Region (interne und externe Kühlhäuser) zur Weiterverarbeitung in der eigenen Fleischmanufaktur in Donnerskirchen

Sie liefern Lebensmittel an die Gastronomie oder an den Lebensmitteleinzelhandel

Sie überstellen Foodtrailer zu den jeweiligen Verkaufsplätzen (z.B. Bauernmärkte oder auch Veranstaltungen)

Sie stellen die Kühlkette von der Abholung bis zur Lieferung sicher

Sie überprüfen täglich die Fahrzeuge hinsichtlich Verkehrstauglichkeit und technischem Standard (Kühlung, etc.)

Das bringen Sie mit

Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung mit und haben einschlägige mehrjährige Berufserfahrung

Sie verfügen über Erfahrung mit Kühltransporten

Sie interessieren sich für Lebensmittel/Frischeprodukte und haben ein Verständnis für Hygiene und Frische

Sie sind technisch affin und denken wirtschaftlich

Sie besitzen die Führerscheine B und E zu B

Sie sind haben ein gepflegtes Äußeres, ein gutes Auftreten, sind loyal, verlässlich und genau

Sie sind einsatzbereit und körperlich belastbar

Wenn Sie sich für regionale und Bio-Produkte mit dem Schwerpunkt Wild interessieren und gerne für uns fahren möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen an Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr unter esterhazy.at/job304470. Tel.: + 43 2682 63004 - 134

Für diese Position ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 1.800,00 abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. Eine Überzahlung ist möglich.